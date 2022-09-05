МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Москва не иллюзий по поводу налаживания отношений с Лондоном в связи с избранием Лиз Трасс на пост премьера Британии, заявил директор второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев. Лиз Трасс избрали новым премьер-министром Великобритании

"Не усматриваем предпосылок для позитивных перемен в двусторонних отношениях в связи с фигурой нового премьер-министра Великобритании. Иллюзий на этот счет у нас нет", — прокомментировал дипломат итоги выборов.

Он подчеркнул, что оба кандидата в ходе предвыборной кампании "неоднократно подчеркивали, что намерены продолжить деструктивный курс Бориса Джонсона в отношениях с Россией", который также перенял эстафету "в деле разрушения основ российско-британского сотрудничества".

Дипломат добавил, что Россия никогда не инициировала ухудшения диалога с Великобританией.