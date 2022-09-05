МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Оборудования для реализации федерального проекта "Информационная инфраструктура" нацпроекта "Цифровая экономика" в стране хватает, заявили РИА Новости в пресс-службе Минцифры. Минцифры сообщило о нехватке оборудования для цифровизации

Ранее в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо министерства написала, что Минцифры РФ попросило скорректировать федеральный проект "Информационная инфраструктура" нацпрограммы "Цифровая экономика" из-за дефицита импортного телекоммуникационного оборудования. Речь идёт о скорости подключения малых населённых пунктов к широкополосному интернету.

"В России хватает оборудования для реализации нацпроекта "Цифровая экономика", — сказали в министерстве, отметив также, что Минцифры удалось сохранить прежние целевые значения по подключению малых населенных пунктов к интернету.

"Все ранее утверждённые малые населённые пункты планируется обеспечить интернетом за счёт новых инициатив министерства. В частности, Минцифры выступает за совместное использование базовых станций различными операторами связи", — добавили в министерстве.