МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Свыше 90% иностранных инвестиций в Дальний Восток приходятся на Китай, заявил вице-премьер — полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев. Путин разрешил УГМК-Инвест приобрести активы у Petropavlovsk PLC

"Более 90% иностранных инвестиций, поступающих на территорию Дальнего Востока, — это инвестиции из Китая", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

По словам вице-премьера, Дальний Восток продолжает сотрудничать со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Количество проектов, подчеркнул Трутнев, продолжает увеличиваться, в том числе с Кореей, Японией, Вьетнамом и Индией.