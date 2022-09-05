МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Украина получит от Европейского союза помощь на сумму более 600 миллионов евро для поддержки экономики страны и населения, сообщает в понедельник пресс-служба вице-премьера Украины Ольги Стефанишиной. Киев предложил Европе хранить запасы газа в украинских хранилищах

По информации пресс-службы, в понедельник вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина со стороны Украины и исполняющая обязанности председателя группы поддержки Украины, заместитель главы директората по добрососедству и расширению Еврокомиссии Катарина Матернова от имени ЕС подписали два соглашения.

"Сегодня, 5 сентября, в рамках заседания Совета ассоциации Украина-ЕС, в котором принимает участие украинская делегация во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем, подписаны два соглашения о предоставлении поддержки Украины в условиях войны на общую сумму более 600 миллионов евро", — сообщает пресс-служба вице-премьера Украины на сайте "Правительственного портала".

Первое соглашение предусматривает бюджетную поддержку ЕС Украине на сумму 500 миллионов евро для уменьшения уязвимости и повышения продовольственной безопасности потребностей населения, которые не покрываются гуманитарной помощью и механизмом гражданской защиты. Второе соглашение предусматривает увеличение объемов грантовой поддержки на сумму 122 миллиона евро для органов госвласти, местного самоуправления и общественных организаций.