РИМ, 5 сен — ПРАЙМ. Каждый второй итальянец сократил размер так называемой "продуктовой корзины", то есть объема приобретаемого в магазинах продовольствия, говорится в исследовании ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti. На Украине рассказали о новой финансовой помощи от Евросоюза

Доля уменьшивших закупки составляет 51% от общего числа потребителей. 18% итальянцев заявляют, что вынуждены обращаться к менее качественным товарам, ориентируясь на бюджетные их категории, чтобы прожить месяц до зарплаты. Свои привычки тем временем не изменили 31% покупателей. Главной причиной изменений Coldiretti называет рост цен, который тянется за увеличением стоимости энергоносителей и последствиями конфликта на Украине.

"Итальянцы охотятся за самыми низкими ценами, устраивая слалом в точках продаж и меняя магазины, супермаркеты в поисках акций на разные товары", — сообщает ассоциация.

Итальянцы в этом году потратили на продукты питания на 3,1% больше, следует из данных Национального института статистики Istat по розничной торговли в первой половине 2022 года, в то время как объем покупок сократился на 3%, отмечает Coldiretti.

В начале сентября Coldiretti опубликовала очередное исследование о ценах на основные товары за минувший месяц. Так, в сравнении с августом прошлого года рекордный рост получило растительное (кукурузное и подсолнечное) масло, которое подорожало на 63%. Также выросли цены на сливочное масло, муку, рис, пасту и молоко (от 34%% до 19%). В среднем рост цен на продовольствие к августу 2021 года составил 8,4%. Месяцем ранее увеличение к прошлому июля оказалось на уровне в +9,6%.