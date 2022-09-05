МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна запланирована на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах с армянским коллегой Араратом Мирзояном в Москве. Путин утвердил концепцию гуманитарной политики России за рубежом

"Сегодняшняя беседа — хорошая возможность обсудить, как развиваются наши отношения в свете регулярных контактов президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна: недавно они в очередной раз переговорили по телефону. Запланирована встреча двух лидеров и во время Восточного экономического форума", — сказал Лавров.

Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил, что на полях форума запланированы двусторонние встречи Путина с зарубежными лидерами. По его словам, "имеется в виду обменяться мнениями по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня".

На форум были приглашены и выступят с докладами премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайна, премьеры Армении Никол Пашинян, Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ и председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.