МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Мошенники стали рассылать электронные письма от имени главы Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой с предложениями вернуть россиянам похищенные деньги, сообщила РИА Новости глава фонда "За права заемщиков", директор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева. Россиян предупредили о массовых обманах с перегоном авто из-за рубежа

Мошенническое письмо, с которым ознакомилось РИА Новости, пришло на почту сотрудника одного из университетов.

"Коррумпированные сотрудники банка, совершившие коррупционные действия с целью хищения вашего фонда, необоснованно задержали ваш платеж, что привело к большим затратам с вашей стороны и необоснованной задержке приема вашего платежа. Организация Объединенных Наций и Международный валютный фонд (МВФ) решили выплатить всю компенсацию 150 бенефициарам с использованием карт Visa для банкоматов из Северной Америки, Южной Америки, США, Европы, Азии и всего мира, поскольку эта глобальная платежная технология доступна", — говорится в частности в письме.

В целом набор слов в сообщении бессмысленный и нелогичный, а также содержит подборку информационных посылов для разных категорий граждан России, ведь мошенники не знают, кому это письмо прилетит, пояснила Лазарева. Так, например, в тексте указывается, что причитающийся адресату письма платеж "находится в списке из 150 получателей в следующих категориях: невыплаченный лотерейный фонд / неполная передача наследства / контрактные средства".

В конце письма у получателя запрашиваются персональные данные, указывается ссылка для идентификации, сомнительный адрес контактной электронной почты. Авторы призывают также поторопиться.

"Мы рекомендуем ни в коем случае не отвечать на такие письма и не переходить по ссылкам в нем. Каждое действие может привести к потере ваших персональных данных, компрометации паролей и платежных реквизитов. Такие письма должны вызывать сомнение сразу, поскольку ведомства, в том числе международные, не выходят самостоятельно с предложениями получить компенсацию ни к частных лицам, ни к организациям", — заключила Лазарева.