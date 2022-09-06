ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — ПРАЙМ. В Восточном экономическом форуме во Владивостоке принимают участие гости из 68 стран, в том числе из США, Японии, Европы, сообщил вице-премьер РФ, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на ВЭФ. Путин прилетел во Владивосток, где примет участие в ВЭФ

"В форуме уже сейчас принимают участие 68 стран, причем совсем не только близкие к Дальнему Востоку, это Австралия, Австрия, Великобритания, США, Германия, Франция, Швейцария, Япония, Ирландия, Италия… Это говорит о том, что, несмотря на существенно изменившуюся конструкцию мира, тем не менее мы интересны друг другу. У нас есть шанс на понимание", — сказал Трутнев на сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай" "Место России в мировой структуре: алмаз кристаллизуется под давлением. Ворота в многополярный мир. Дальний Восток в новой архитектуре международных отношений".

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.