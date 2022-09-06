ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — ПРАЙМ. Намерения Минфина РФ по размещению облигаций, номинированных в юанях, амбициозны, и их реализация зависит от удобства китайских инвесторов и решения местного регулятора, заявил в интервью РИА Новости на полях ВЭФ-2022 старший банкир ВЭБ Сергей Сторчак. Сторчак считает, что у юаня есть возможность стать новой резервной валютой

"Позиция Минфина состоит в том, чтобы выпустить облигации, номинированные в юанях, по российскому праву. Это – супер амбициозная цель, поскольку нужно заинтересовать китайских институциональных инвесторов и добиться согласия китайского регулятора на такую операцию. Здесь могут быть разные мнения", — сообщил Сторчак.

Он отметил, что китайскому инвестору, возможно, будет не совсем комфортно покупать финансовые инструменты, обращение которых регулируется по иностранному праву и споры по которому тоже решаются в иностранной юрисдикции. "Но часто между желаниями и возможностями можно построить мостик", — добавил Сторчак.

Минфин России впервые заявил о намерении разместить облигации федерального займа в юанях в 2015 году, тогда объем размещения предлагался в размере 1 миллиард долларов в эквиваленте и только для китайских инвесторов. В 2016 году правительство разрешило эмиссию облигаций федеральных займов не только в российских рублях, но и в национальной валюте государств БРИКС и ШОС. С тех пор данный вопрос периодически поднимается представителями министерства.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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