ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — ПРАЙМ. Разворот на Восток даст России новые рынки или расширит и углубит те, на которых страна уже присутствует, при этом разворот де-факто уже состоялся, заявил в интервью РИА Новости на полях ВЭФ-2022 старший банкир ВЭБ Сергей Сторчак. Сторчак прокомментировал возможность размещения госдолга России в юанях

"Это (разворот на восток — ред) даст новые рынки или, как минимум, расширит и углубит рынки, на которых мы уже присутствуем", — сказал Сторчак.

Разворот, однако, уже состоялся де-факто: на Востоке и Юго-Востоке российские неэнергетические, несырьевые товары вполне конкурентоспособны благодаря справедливому соотношению цены и качества, отметил он.

Например, добавляет Сторчак, В 2021 году российский экспорт в Индию достиг 9 миллиардов долларов — прирост к предыдущему году составил почти 60%, а в 2022 году за шесть месяцев экспорт уже достиг 9,8 миллиарда долларов. "Может ли этот прирост компенсировать закрытие для нас некоторых рынков в Западной Европе? Это – уже вопрос второй. Налицо очевидный факт тот, что партнеры находят друг друга, что есть устойчивый платежеспособный спрос на российскую продукцию со стороны наших южных соседей", — отметил Сторчак.

Можно рассчитывать, что со временем через взаимодействие по линии экспортных и импортных операций появятся партнерства, ориентированные на осуществление прямых инвестиций. "Есть основания рассчитывать, что в скором времени появятся и иные производства с участием "восточного" капитала, прежде всего, на территории Дальневосточного округа", — добавил Сторчак.

"Сотрудничество, в частности, по линии ШОС создает предпосылки для выхода российских предпринимателей на рынки больших экономик Китая и Индии с прямыми встречными инвестициями. Это сложнее. Это требует глубокого понимания национальных режимов осуществления таких сделок, режимов регулирования и налогообложения, включая знания и таможенного регулирования", — заключил он.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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