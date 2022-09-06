ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — ПРАЙМ. Минприроды предлагает ввести понижающие коэффициенты к НДПИ на первые 10 лет работы проектов по стратегическим видам полезных ископаемых, заявил глава ведомства Александр Козлов в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). В Минпромторге рассказали об изменении НДПИ на коксующийся уголь

"Для повышения инвестиционной привлекательности проектов… по стратегическим видам мы предлагаем рассмотреть возможность — скажем, не мы предлагаем, отрасль перед нами ставит вопросы — понижающего коэффициента к ставке НДПИ на начальных этапах запуска проекта. Например, на первые 10 лет. Этой работой нам вместе придется позаниматься и здесь правильно организовать эту работу", — сказал министр, выступая на сессии "Будущее отраслей: что купить, а что произвести? Добыча и переработка полезных ископаемых".

"Она не должна быть размытая… берем конкретный проект, конкретный счет. Считаем, смотрим, сколько проектов в эту корзину попадает, соответственно, начинаем поддерживать. Потому что мы верим, что эта ставка НДПИ… позволит снизить как стартовый платеж, так и последующую налоговую нагрузку в ходе разработки месторождений, это тоже очень важно", — добавил Козлов.

В конце августа правительство России утвердило новый перечень стратегического минерального сырья, обновив его впервые за 26 лет и расширив с 29 позиций до 61 вида, 55 из которых добывают в России. В обновленный список вошли гелий, фосфаты, цинк, редкие и редкоземельные металлы, калийные соли, подземные воды, графит, шпат плавиковый.

В ходе выступления Козлов также добавил, что для планирования лицензирования и обеспечения необходимых уровней добычи Минприроды с Минпромторгом и другими ведомствами работает над получением точных прогнозов потребностей в конкретных видах сырьевой продукции в разрезе основных отраслей промышленности. "Под потребности спланируем поставку сырьевой продукции отечественным промышленным потребителям", — отметил глава Минприроды.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.