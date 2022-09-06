МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Если власти Великобритании реализуют предложение нового идеи главы внешнеполитического ведомства королевства Лиз Трасс изъять замороженные активы России, это спровоцирует бегство капитала из страны и приведет к нестабильности внутри нее, считает директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости На Даунинг-стрит, 10 пришла катастрофа: в Британии теперь новый премьер

Напомним, что сегодня, 6 сентября, Лиз Трасс должна занять кресло премьер-министра Великобритании. Она заменит на этом посту Бориса Джонсона.

Ранее Трасс озвучивала позицию, что Лондон вполне может конфисковать замороженные активы России, которые находятся в королевстве, для передачи их властям Украины.

"Следует учитывать как отсутствие правовых основ для подобного шага, что, к слову, уже признали британские юристы, так и губительные последствия таких действий для реноме и статуса Великобритании как международного финансового центра. Очевидно, что любые политически мотивированные изъятия активов почти неминуемо вызовут бегство иностранных инвесторов из британской юрисдикции: если там обворовывают одних, то где гарантии, что так не поступят и с другими?" — отметил в беседе с РИА Новости представитель российского МИДа.

"Столь необдуманная политика может, в конечном счете, обернуться для ее инициаторов социальным взрывом, массовыми протестами и внутриполитической нестабильностью в самой Британии", — добавил Беляев.

После начала специальной военной операции на Украине страны Запада и США ввели против России беспрецедентные санкции. В том числе, были заморожены российские золотовалютные резервы. Как сообщала в апреле текущего года глава Банка России Эльвира Набиуллина, власти готовят судебные иски с целью оспорить эту блокировку международных резервов.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск