МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР ЧЕРНЫШЕНКО РИА НОВОСТИ ОБ УЖЕСТОЧЕНИИ ЕС ВЫДАЧИ ВИЗ РОССИЯНАМ: ОТДЫХАТЬ НУЖНО В РОССИИ, ЗДЕСЬ ИНТЕРЕСНЕЕ И БЕЗОПАСНЕЕ

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