МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР ЧЕРНЫШЕНКО РИА НОВОСТИ ОБ УЖЕСТОЧЕНИИ ЕС ВЫДАЧИ ВИЗ РОССИЯНАМ: ОТДЫХАТЬ НУЖНО В РОССИИ, ЗДЕСЬ ИНТЕРЕСНЕЕ И БЕЗОПАСНЕЕ
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20220906/838012687.html
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МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР ЧЕРНЫШЕНКО РИА НОВОСТИ ОБ УЖЕСТОЧЕНИИ ЕС ВЫДАЧИ ВИЗ РОССИЯНАМ: ОТДЫХАТЬ НУЖНО В РОССИИ, ЗДЕСЬ ИНТЕРЕСНЕЕ И БЕЗОПАСНЕЕ
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20220906/838012687.html
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