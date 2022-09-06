В Кремле прокомментировали победу Лиз Трасс на выборах
Песков: позитивных изменений в отношениях с Британией с приходом Трасс ждать не приходится
Читать 1prime.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — ПРАЙМ. Судя по заявлениям Лиз Трасс, которая стала новым премьером Великобритании, можно предположить, что позитивных изменений в отношениях с Россией ждать не приходится, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Честно говоря, если судить по заявлениям госпожи Трасс в отношении нашей страны в бытность министра иностранных дел, кандидата на пост, то можно с большой долей уверенности предположить, что каких-либо изменений в лучшую сторону ждать не приходится", — сказал он.
Поздравит ли президент России Владимир Путин Трасс с назначением на пост, Песков сказать не смог и предложил уточнить у главы государства.