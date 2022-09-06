В Кремле надеются, что виновные в теракте в Кабуле понесут наказание
Песков о теракте в Кабуле: надеемся, что виновных накажут
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — ПРАЙМ. Москва надеется, что виновные в теракте в Кабуле понесут наказание, и будут созданы условия для обеспечения безопасности посольства России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы соболезнуем в связи с гибелью наших сотрудников в результате террористического акта. Хотим надеется, что те, кто устроил этот террористический акт, будут определены и понесут соответствующее наказание. И мы также надеемся, что будут созданы все условия для обеспечения безопасности нашего посольства в Кабуле", — сказал Песков журналистам.
Песков добавил, что посольство находится в контактах с местными властями и требует, чтобы были усилены меры безопасности.
Взрыв произошел утром в понедельник около здания консульского отдела посольства России в Кабуле. Как сообщили в МИД РФ, в результате теракта погибли два сотрудника дипмиссии. Посольство РФ находится в плотном контакте со службами безопасности Афганистана, которые проводят расследование взрыва, охрана дипмиссии усилена, уточнили в министерстве. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что организаторы и исполнители теракта понесут заслуженное наказание в самое ближайшее время.