МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал очень суровым приговор Ивану Сафронову, осужденному за госизмену к 22 годам строгого режима. Ивана Сафронова признали виновным в госизмене

"Это приговор суда, и я не имею права его никак комментировать. Да, мы можем констатировать, что это очень суровый приговор, больше мне нечего сказать по этой теме", — сказал он в эфире РБК ТВ.

По словам Пескова, закрытый характер процесса по делу Сафронова обусловлен тяжестью обвинений, которые были доказаны и признаны судом.

"Закрытый характер этого процесса обусловлен тяжестью обвинений, которые ему вменялись и которые были доказаны и признаны судом", — сказал Песков в эфире телеканала РБК ТВ.

Мосгорсуд в понедельник приговорил к 22 годам колонии строгого режима советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова по делу о государственной измене. Дополнительно ему назначено два года ограничения свободы после освобождения и штраф в 500 тысяч рублей. Дело слушалось в закрытом режиме, однако публику допустили до оглашения приговора. Суд ограничился чтением вводной и резолютивной части, опустив описательную и мотивировочную части.