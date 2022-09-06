Песков рассказал, что нужно для встречи Путина и Зеленского
Песков: для встречи Путина и Зеленского нужен фундамент договоренности
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — ПРАЙМ. Для организации встречи президента России Владимир Путина и Владимира Зеленского нужно построить фундамент договоренностей, которые будут закреплены, но об этом пока речь не идет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Что касается встречи Путин-Зеленский, то здесь ничего не поменялось. Встреча ради встречи никому не нужна. Для того, чтобы такая встреча могла состояться и чтобы сама идея такой встречи была на повестке дня, нужно проделать работу и нужно построить фундамент тех договоренностей, которые можно зафиксировать на высшем уровне", — сказал Песков.
"Об этом пока речи не идет", — добавил он в интервью "Известиям".