ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — ПРАЙМ. Для организации встречи президента России Владимир Путина и Владимира Зеленского нужно построить фундамент договоренностей, которые будут закреплены, но об этом пока речь не идет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. На Украине рассказали о новой финансовой помощи от Евросоюза

"Что касается встречи Путин-Зеленский, то здесь ничего не поменялось. Встреча ради встречи никому не нужна. Для того, чтобы такая встреча могла состояться и чтобы сама идея такой встречи была на повестке дня, нужно проделать работу и нужно построить фундамент тех договоренностей, которые можно зафиксировать на высшем уровне", — сказал Песков.

"Об этом пока речи не идет", — добавил он в интервью "Известиям".