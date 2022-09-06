МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Россия отвечает на вероломные действия Запада в свой адрес, в том числе по визам, и по бизнесу, но "стрелять себе в ногу" не будет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Кремле заметили хаос в европейской экономике

"Тяжелые и резкие условия существования требуют от нас непростых, но однозначно ответных действий. Должны ли они все время быть зеркальными? Совершенно необязательно. РФ постоянно говорит, что ответные действия должны быть такими, которые соответствуют нашим интересам. Мы не должны стрелять себе в ногу", — сказал Песков в эфире телеканала РБК.

По его словам, Россия отвечает и по визам, и по бизнесу. "Ведь западный бизнес, который покидает нашу страну так вероломно, не соблюдая наше законодательство, несет огромные убытки. Но главное, чтобы мы прежде всего исходили из собственных интересов, что мы и делаем", — добавил Песков.