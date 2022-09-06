МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. России объявлена тотальная война, которая ведется в гибридных формах и во всех сферах, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Песков рассказал, с кем Россия будет искать взаимовыгодных отношений

"Нельзя недооценивать серьезность текущего периода. Нам действительно объявлена тотальная война. Она ведется в гибридных формах, во всех сферах. Степень озлобленности наших противников, наших врагов огромна, чрезвычайна", — сказал он в интервью журналу "Международная жизнь".