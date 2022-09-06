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https://1prime.ru/state_regulation/20220906/838016078.html
Песков рассказал, с кем Россия будет искать взаимовыгодных отношений
Экономика
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Россия будет искать взаимовыгодные отношения с теми, кто к этому готов, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. "Мы будем искать взаимовыгодных отношений,... ПРАЙМ, 06.09.2022
экономика, новости, россия, дмитрий песков, сотрудничество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — ПРАЙМ. Россия будет искать взаимовыгодные отношения с теми, кто к этому готов, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Мы будем искать взаимовыгодных отношений, которые основываются на принципах взаимного уважения там, где к этому готовы", — сказал он журналистам.