ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — ПРАЙМ. Россия будет искать взаимовыгодные отношения с теми, кто к этому готов, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. В МИД заявили, что против России ведется тотальная война во всех сферах

"Мы будем искать взаимовыгодных отношений, которые основываются на принципах взаимного уважения там, где к этому готовы", — сказал он журналистам.