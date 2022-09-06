АНКАРА, 6 сен — ПРАЙМ. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Запад, попав в энергетический кризис, "пожинает плоды" санкций в отношении РФ и президента Владимира Путина. В МИД Франции рассказали о вариантах новых антироссийских санкций Евросоюза

"У нас нет трудностей в связи с газом. Запад на самом деле пожинает свои плоды. Отношение Запада, позиция к уважаемому Путину, санкции привели к этому. Путин использует все оружие, которое у него имеется. К сожалению, образовалась такая ситуация, и думаю, на Западе будет очень тяжелая зима. У нас такой проблемы нет", — сказал Эрдоган на пресс-конференции.