МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Сценарий с глубоким и длительным спадом российской экономики в условиях санкций и изоляции является "рабочей страшилкой", считает министр экономического развития страны Максим Решетников. Аналитики Fitch прогнозируют рецессию в еврозоне уже в 2022 году

Ранее агентство Bloomberg, сославшись на копию внутреннего правительственного документа, сообщало, что из-за изоляции спад российской экономики, вероятно, будет более длительным и глубоким, чем официальные прогнозы властей, а экономика вернется к уровню февраля 2022 года только в конце десятилетия или позже. По информации издания, что российская экономика, согласно инерционному сценарию, достигнет дна в 2023 году, опустившись на 8,3% к уровню 2021 года, в стрессовом сценарии максимальное падение ожидается в 2024 году — на 11,9% к прошлому году.

"Что же касается всех остальных сценариев, безусловно, мы всегда считали и считаем разные сценарии. Есть сценарии, скажем так, "все страхи мира", в том числе мы тут и с экспертами обмениваемся (оценками — ред.). Но надо понимать, что мы используем эти сценарии в том числе и для того, чтобы сравнивать, что будет, если мы реализуем или не реализуем те или иные программы. Поэтому к этим сценариям надо относиться, скажем так, как к страшилкам что ли, рабочим", — сказал глава Минэкономразвития.

По словам Решетникова, российская экономика достойно справляется с санкциионным давлением. По оценкам ведомства, ВВП страны в 2022 году снизится на 2,9%, в 2023 году — на 0,9% из-за высокой базы первого квартала текущего года. При этом, отметил министр, экономика вернется к росту квартал к кварталу уже в конце текущего — начале следующего года. Базовый же сценарий развития России до конца десятилетия предполагает, что экономика страны в 2030 году вырастет на 17% по сравнению с 2021 годом.

Кроме того, Решетников указал на аналитические расчеты развития ситуации, если власти не окажут сопротивления давлению.

"Тогда, безусловно, переход в зону роста затягивается. И у нас есть сценарий, что мы только на 8% можем превысить уровень 2021 года. Но подчеркну, это в том случае, если мы не приняли бы тех решений, которые сейчас уже приняты", — подытожил глава Минэкономразвития.