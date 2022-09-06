МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Если Москва не получит сегодня стенограмму выступления главы евродипломатии Борреля с его словами о России, то будут сделаны соответствующие выводы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. В Кремле прокомментировали высказывание Борреля о России

"Мы запросили в офисе господина Борреля стенограмму выступления на испанском языке. Нам ее не дают. Мы будем добиваться полной ясности, и если мы сегодня не получим эту стенограмму на испанском языке, то мы сделаем соответствующие выводы", — сказал Лавров на брифинге.

Если подтвердится, что Боррель допустил выражения о "фашистской России", то возникнет вопрос, как вести дела с ним и с представителем Евросоюза в России, отметил Лавров.

"Господин Боррель, как я сказал, все-таки является человеком, который назначает представителей ЕС за рубежом. В том числе буквально неделю назад у нас появился назначенный им новый глава представительства ЕС в РФ. Если господин Боррель так инстинктивно считает само собой разумеющимся борьбу, как он выразился, с "фашистским режимом", то я очень хотел бы знать, какие поручения, какие директивы он выдал своему представителю в Москве и какую линию этот представитель будет проводить", — заявил Лавров на брифинге.

По его словам, "если подтвердится то, что было сообщено во всех мировых СМИ, то, конечно же, возникнут очень большие вопросы о том, как дальше вести дела с этими людьми".

В понедельник глава Боррель выступил на межпарламентской конференции в Праге, посвященной вопросам внешней политики и безопасности. Отвечая на вопросы депутатов, он перешел на родной испанский язык, пояснив, что так он ответит точнее и быстрее на большее число вопросов. Перевод на английский язык обеспечивала чешская сторона, в трансляции он перекрывал голос Борреля. Эстонский парламентарий в ходе заседания задал вопрос, используя словосочетание "фашистская Россия". Боррель в своем ответе процитировал вопрос, упомянув то же выражение. При этом переводчица не сделала акцент на том, что это была цитата, и представила ее как высказывание Борреля.