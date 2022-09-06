Политика Лиз Трасс не поможет укрепить позиции Британии, считает Лавров
Лавров: политика Трасс не поможет укрепить позиции Британии на международной арене
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МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Политика нового британского премьера Лиз Трасс не поможет укрепить позиции страны на международной арене, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
По его словам, Трасс имеет принципы, которые, прежде всего, касаются непримиримости отстаивания интересов Британии без стремления каким-либо образом учитывать позиции других и без особого стремления идти на какие-то компромиссы.
"Не думаю, что это будет помогать сохранять или укреплять позиции страны на международной арене, которые явно пошатнулись после выхода из ЕС", — сказал он.
Трасс была избрана в минувший понедельник главой Консервативной партии Великобритании, во вторник она станет премьер-министром страны.