МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Политика нового британского премьера Лиз Трасс не поможет укрепить позиции страны на международной арене, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции. В Кремле прокомментировали избрание Лиз Трасс британским премьером

По его словам, Трасс имеет принципы, которые, прежде всего, касаются непримиримости отстаивания интересов Британии без стремления каким-либо образом учитывать позиции других и без особого стремления идти на какие-то компромиссы.

"Не думаю, что это будет помогать сохранять или укреплять позиции страны на международной арене, которые явно пошатнулись после выхода из ЕС", — сказал он.

Трасс была избрана в минувший понедельник главой Консервативной партии Великобритании, во вторник она станет премьер-министром страны.