МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Американские власти встревожены тем, что Россия "не сломалась" под давлением, при этом США не собираются отказываться от опасного эгоистичного курса, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь". СМИ назвало союзника США, который превратится в их головную боль

"Я думаю, что понимание опасности той игры, которую ведет администрация США применительно к России, используя для этого в своих целях Украину, растет. Несомненно. И встревоженность от того, что Россия не "сломалась", несмотря на весь прессинг, который тоже идет по нарастающей — давайте называть вещи своими именами — что решимость Москвы добиваться поставленных целей и не прогибаться под нажимом оппонентов и противников присутствует", — сказал он.

Рябков отметил, что Москва пока не видит пока признаков поворота в практической линии США к чему-то более разумному, происходит накопление факторов риска, наращивание потенциала, который может, в конечном счете, обернуться против интересов самих США.

"Безоглядность, я бы даже сказал, безотчетность, с которой политики в Вашингтоне следуют вот этому самоопределенному курсу, который продиктован сугубо политическим и геополитическим эгоизмом, — эта составляющая американской внешней политики находится вне сферы коррекции, она не меняется", — добавил он.

Рябков подчеркнул, что Москва будет и далее работать над тем, чтобы коллеги в Вашингтоне ясно представляли себе, какие риски они сами создают.