ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил рассмотреть вопрос о льготах в туристической отрасли. Путин поручил решить вопрос создания межстрановых туристических организаций

"Представители бизнеса, занятого в отрасли, предлагают рассмотреть и ряд налоговых льгот для туристической индустрии, давайте все это обсудим", — сказал Путин в ходе заседания президиума Госсовета.

Также глава государства попросил рассказать о предлагаемых мерах господдержки проектов в области импортозамещения производства туристического оборудования и транспорта, автобусов, плавсредств, мотовездеходов, а также отечественных канатных дорог.