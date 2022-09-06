Путин предложил рассмотреть вопрос о льготах в туристической отрасли
Путин предложил рассмотреть вопрос о льготах в туротрасли на заседании президиума Госсовета
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил рассмотреть вопрос о льготах в туристической отрасли.
"Представители бизнеса, занятого в отрасли, предлагают рассмотреть и ряд налоговых льгот для туристической индустрии, давайте все это обсудим", — сказал Путин в ходе заседания президиума Госсовета.
Также глава государства попросил рассказать о предлагаемых мерах господдержки проектов в области импортозамещения производства туристического оборудования и транспорта, автобусов, плавсредств, мотовездеходов, а также отечественных канатных дорог.