МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Недельные расходы россиян за период с 29 августа по 4 сентября сократились по сравнению с предшествующей неделей на 0,9%, средний чек — на 0,2%, следует из данных исследовательского холдинга "Ромир". "Ромир": индекс экономической уверенности в России вырос к 28 августа

Уточняется, что до этого, на неделе с 22 по 28 августа, расходы сократились на 2,9%, а средний чек — на 2,7%.

"В период с 29 августа по 4 сентября средние недельные расходы россиян сократились по сравнению с предшествующей неделей на 0,9%. Индекс недельных расходов составил 5 330 рублей", — говорится в сообщении. При этом в годовой динамике расходы увеличились на 1,3%.

"Индекс среднего чека по сравнению с предшествующей неделей сократился на 0,2%. Средняя стоимость одной покупки составила 658 рублей", — говорится в материалах исследования. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс показывает рост на 2,3%.

Индекс среднего чека (ИСЧ) демонстрирует динамику среднего значения стоимости покупок российских потребителей в абсолютном (денежном) и процентном выражении. Индекс рассчитывается ежемесячно с 2012 года и описывает размер единовременных трат россиян (без крупных покупок свыше 15 тысяч рублей), проживающих в городах с численностью населения 100 тысяч жителей и более. Средний чек на товары повседневного спроса (FMCG) рассчитывается на основе корзины товаров народного потребления.