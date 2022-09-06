ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — ПРАЙМ. Туризм должен быть вне политики, Россия вышла из международной туристической ассоциации, но партнеров достаточно, есть с кем работать, заявил президент России Владимир Путин. Путин предложил рассмотреть вопрос о льготах в туристической отрасли

"Еще одно ключевое направление — укрепление позиции России в сфере туризма на международной арене. Вы знаете, что наша страна вышла из всемирной туристической организации, это был обоснованный шаг, в то же время мы убеждены, что туризм должен быть вне политики", — сказал Путин в ходе заседания президиума Госсовета.

Он отметил, что туризм играет "огромную роль" в выстраивании партнерства и взаимопонимания между странами и народами.

"В этой связи прошу правительство проработать вопрос создания межгосударственных туристических организаций, партнеров достаточно и у многих из них есть желание работать с Россией", — добавил президент.