МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки во вторник вновь отметил "нежелательность" резких скачков в курсе иены, а также сказал, что следит за растущей волатильностью на валютном рынке "с большой тревогой", сообщило агентство Reuters. Во вторник иена обновила 24-летний минимум. Японские власти предупредили о возможных мерах по поддержке иены

Новые предупреждения Судзуки относительно колебаний японской валюты были восприняты как менее сильные, чем его июльские заявления. Тогда иена опустилась ниже отметки 139 за доллар, и министр выразил свою "обеспокоенность". Комментарии во вторник прозвучали до того, как иена упала до нового минимума.

Во вторник иена впервые с августа 1998 года опустилась ниже уровня 141 за доллар. С начала года она потеряла уже почти 20%, чему способствует дивергенция курсов денежно-кредитной политики Японии и США.

Банк Японии пообещал продолжать мощное денежно-кредитное стимулирование ослабшей за время пандемии COVID-19 экономики, тогда как Федеральная резервная система США, вероятно, буде продолжать агрессивное повышение процентных ставок.

"Очень важно, чтобы валюты торговались стабильно, отражая экономические фундаментальные факторы", — сказал Судзуки, беседуя с журналистами.

Отвечая на вопрос о влиянии ослабления иены на экономику, от отметил, что "у слабости иены есть преимущества и недостатки, однако ее резкие скачки нежелательны".

На момент написания статьи иена, в ходе торгов опускавшаяся до 141,88 за доллар США, торговалась по 141,77 за доллар.

Иена оказалась под давлением после того, Как Резервный банк Австралии повысил ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов, а также на фоне ожидаемого инвесторами очередного крупного повышения процентной ставки Европейским центральным банком на заседании на этой неделе.

"Триггером стало повышение ставки РБА на 0,5 процентного пункта, которое ожидалось, но все же превышает привычный темп повышений", — отмечает Масахиро Ичикава, главный рыночный стратег-аналитик Sumitomo Mitsui DS Asset Management. Банк Японии выступил за проведение мягкой денежно-кредитной политики

"На этой неделе пройдет также заседание Европейского центрального банка, от которого ждут повышения ставки сразу на 75 базисных пунктов и сигналов о дальнейшем ужесточении политики, — рассказывает он. — На этом фоне ультрамягкая политика Банка Японии спровоцировала распродажу иены".

В пятницу, после того, как доллар пробился выше психологически значимой отметки 140 иен, Судзуки заявил, что Токио предпримет "надлежащие" меры в случае необходимости.

Некоторые аналитики обращают внимание на то, что в последних высказываниях Судзуки не использует слово "обеспокоенность". Они полагают, что это может означать, что в ближайшее время валютной интервенции со стороны японского правительства может и не произойти.

"Интервенция возможна технически, но с политической точки зрения продавать доллары сейчас, когда США сейчас ведут борьбу с инфляцией, будет затруднительно", — отмечает валютный стратег-аналитик Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Даисаку Уено.

"Возможно, именно поэтому министр и смягчил формулировки своих предупреждений", — добавляет он.

Последний раз Япония проводила валютную интервенцию через продажу долларов США и покупку иены в июне 1998 года. Тогда иена упала ниже отметки 146 за доллар.