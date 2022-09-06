БРЮССЕЛЬ, 6 сен — ПРАЙМ. Решение о приостановке соглашения по облегченному визовому режиму между Евросоюзом и Россией может заработать с понедельника 12 сентября, заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йохансон, представляя соответствующие предложения Еврокомиссии.

"Еврокомиссия предлагает сегодня полностью приостановить соглашение об облегченном визовом режиме между Евросоюзом и Россией… Надеюсь, что Совет ЕС быстро, уже на этой неделе одобрит предложение, таким образом, уже в понедельник в отношении России уже будет действовать обычный визовый режим", — сказала она.

По словам Йохансон, приоритетом выдачи шенгенских виз россиянам должны стать гуманитарные причины, в последнюю очередь стоит рассматривать запросы для поездок с туристическими целями. Она пояснила, что после решения об отмене облегченного визового режима ЕК опубликует также рекомендации по работе консульских служб Евросоюза в новых условиях.

Еврокомиссар добавила, что "границы всегда должны оставаться открытыми для тех, кто нуждается в защите — журналистов, диссидентов, правозащитников, студентов, лиц, путешествующих по семейным обстоятельствам… Но государства-члены ЕС должны иметь возможность отказывать в предоставлении виз некоторым категориям, которые могут представлять возможную угрозу общей политике, внутренней безопасности или международным отношениям государств ЕС".

По ее словам, "Россия вынудила многие государства ЕС работать в условиях значительного сокращения консульских возможностей".

Ожидается, что постпреды стран ЕС уже в среду 7 сентября рассмотрят и утвердят предложения Еврокомиссии по отмене облегченного визового режима с Россией. Решение может вступить в силу с 12 сентября после публикации в официальном журнале Евросоюза.

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