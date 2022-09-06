МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. В случае обнуления таможенных пошлин на товары и оборудование, не имеющих отечественных аналогов, никогда ничего российского не появится, нужны тонкие решения с временным периодом. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания президиума Госсовета по вопросу развития туризма в стране. Путин поручит МИД проработать безвизовый режим для иностранных туристов

По его словам, обнуление ввозных таможенных пошлин на товары и оборудование, не имеющие аналогов российского производства, приведет к появлению в стране относительно качественной и дешевой продукции. В этих условиях отечественные производители не смогут завоевать российский рынок, отметил Путин.

Однако, добавил президент, некоторые товары невозможно приобрести в России, поэтому "нужны решения тонкие, связанные с определенным лагом по времени".

"Сказать — да, вот с такого-то времени, допустим, беспошлинно, с такого-то пошлины вводятся, начинают расти, чтобы и наш производитель понимал, что если он уложится в производство, что с такого-то момента у него на внутреннем рынке появятся преференции, а не проблемы… Надо учесть и не просто обнулять, а показать перспективу нашим производителями, чтобы у них появилось желание производить здесь", — пояснил российский лидер.