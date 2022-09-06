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Путин поручит МИД проработать безвизовый режим для иностранных туристов
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. Президент России Владимир Путин заявил, что поручит МИД проработать вопрос установления безвизового режима для иностранных туристов, причем не основываясь на принципе... ПРАЙМ, 06.09.2022
бизнес, экономика, новости, туризм, владимир путин, мид россии, безвизовый режим, туристы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что поручит МИД проработать вопрос установления безвизового режима для иностранных туристов, причем не основываясь на принципе взаимности.
На заседании Госсовета глава Ростуризма Зарина Догузова предложила президенту дать поручение рассмотреть возможность запуска электронных виз, в том числе для туристов из недружественных стран.
"Я предлагал бы не говорить о конкретных странах… не надо никому ничего навязывать, надо просто говорить о сотрудничестве в двустороннем плане. По поводу установления безвизового режима надо с МИДом посоветоваться. С некоторыми уже есть безвизовые поездки, зачем их упоминать. Просто МИДу поручить… Но в принципе я бы не цеплялся за взаимность в данном случае. Я знаю, общий принцип у МИДа — принцип взаимности. Здесь, когда речь идет об обеспечении наших интересов, нужно принципы использовать тогда, когда нам это на пользу идет", — отреагировал Путин.
"Надо быть погибче", — добавил он.