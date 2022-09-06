ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поддержал идею развивать туристические тропы в России, отметив, что предстоит комплексная работа, чтобы обустроить их пунктами проката и местами для отдыха. Путин поручит МИД проработать безвизовый режим для иностранных туристов

"Нужно уделить особое внимание в плане восстановления национальных, региональных, местных туристических объектов и троп и подойти к этой работе комплексно. Необходимо оснастить такие пешие маршруты инфраструктурой, местами отдыха, прокатом инвентаря, центрами гостеприимства", — сказал Путин на заседании президиума Госсовета по развитию туризма.

Этот вопрос уже обсуждался в июле. Тогда глава государства заявил о колоссальных возможностях развития кемпингов и туристических троп. Однако, как отметил президент, это не должно идти во вред природе.