ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что срок действия программы "Дальневосточная ипотека" будет продлен, она будет распространяться на людей до 40 лет. Путин не исключил отмену некоторых пошлин в сельском хозяйстве

В ходе встречи с президентом губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что данная программа является действенным инструментом, и многие обращаются к властям с просьбой распространить ее действие на людей до 40 лет (сегодня до 35).

"Но мы срок продлеваем", — уточнил президент. "Да, срок продлеваем, но масса обращений с тем, чтобы продлить до 40 лет", — ответил Кожемяко.

"Проработаем", — пообещал Путин.

По словам Кожемяко, такие просьбы поступают потому, что люди сегодня поздно вступают в браки. "Сейчас молодежь чуть позже выходит составлять семейные пары, не в 20 лет, а в 30, в 32, и, соответственно, просят — раз пенсию продлили, возраст продлить до 40 лет", — сказал Кожемяко.

"Считаться молодежью до 40 лет", — с улыбкой отреагировал президент.

Кожемяко также попросил Путина увеличить максимальный объем кредита по программе с 6 миллионов до 8,5 миллиона рублей.

Ранее с просьбой о продлении дальневосточной ипотеки до 2030 года к Путину обращался глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.