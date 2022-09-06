МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. В украинском городе Николаеве для получения бесплатного хлеба ввели карточки, сообщила во вторник координатор продовольственной программы ООН в Николаевской области Наталия Горбенко. МАГАТЭ опубликовала доклад по итогам миссии на Запорожскую АЭС

По ее словам, выпечку хлеба профинансировала ООН, из-за частой нехватки хлеба всем нуждающимся было решено ввести карточки.

"У человека может быть только одна карточка, в момент выдачи проверяется по базе, что он ее еще не получил, и дальше может приходить в любой из пунктов города, раз в три дня получать свой продуктовый набор", — заявила Горбенко в эфире украинского национального телемарафона.

По ее словам, карточки пока что оформляют в бумажном виде. По ее словам, хлеб, который раздают жителям города, производит местный завод, ежедневную загрузку которого профинансировали в ООН.

Российские войска в ходе спецоперации установили контроль над частью Николаевской области, в том числе освобожден Снегиревский район. Взятые под контроль российских сил населенные пункты Николаевской области переданы в подчинение администрации Херсонской области, людям помогают с выплатами пособий и пенсий, сообщил ранее РИА Новости замглавы Херсонской обладминистрации Кирилл Стремоусов.