МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Европейский Союз и США нарастили поставки российского никеля и алюминия в марте-июне почти в два раза, несмотря на логистические проблемы и трудности торговли с РФ, сообщает агентство Рейтер. В США заявили, что Индия открыта к идее ограничить цены на российскую нефть

"Импорт основных российских цветных металлов — алюминия и никеля — в ЕС и США в марте-июне вырос на 70%", — пишет агентство со ссылкой на информацию из базы торговых данных ООН Comtrade. За указанный период ЕС и США импортировали алюминия и никеля из РФ на 1,98 миллиарда долларов.

За март-июнь США импортировали на 21% больше алюминия и на 70% больше никеля, а ЕС — на 13% больше алюминия и на 22% больше никеля чем за аналогичный период прошлого года. ЕС при этом остается главным импортёром российского алюминия. Экспортерами российского алюминия и никеля являются компании "Русал" и "Норникель".