2022-09-07T00:19:31+03:00
2022-09-07T00:19:31+03:00
2022-09-07T00:19:31+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220907/838025312.html
Небензя: часть зерновой сделки, касающаяся экспорта из России, не работает
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Часть продуктовой сделки, касающаяся российского экспорта, пока не работает, ни одно судно не поставило на экспорт зерно из России, заявил российский постпред при ООН Василий... ПРАЙМ, 07.09.2022
сельское хозяйство, транспорт, бизнес, экономика, новости, продуктовая сделка
https://1prime.ru/images/83765/55/837655520.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83765/55/837655520.jpg
https://1prime.ru/images/83765/55/837655519.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83765/55/837655519.jpg
https://1prime.ru/images/83765/55/837655507.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83765/55/837655507.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Часть продуктовой сделки, касающаяся российского экспорта, пока не работает, ни одно судно не поставило на экспорт зерно из России, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.