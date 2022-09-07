2022-09-07T00:19:31+03:00

2022-09-07T00:19:31+03:00

2022-09-07T00:19:31+03:00

2022

https://1prime.ru/state_regulation/20220907/838025312.html

Небензя: часть зерновой сделки, касающаяся экспорта из России, не работает

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

Часть продуктовой сделки, касающаяся российского экспорта, пока не работает, ни одно судно не поставило на экспорт зерно из России, заявил российский постпред при ООН Василий... ПРАЙМ, 07.09.2022

сельское хозяйство, транспорт, бизнес, экономика, новости, продуктовая сделка

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60