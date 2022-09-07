РИМ, 7 сен — ПРАЙМ. Отопительный сезон в Италии в домах с центральным отоплением будет сокращен на 15 дней, говорится в плане по экономии энергии, опубликованным министерством экологического перехода. МВД Латвии "в тупике", платить за свет в октябре нечем, заявил министр

Включение отопления в Италии зависит от региона: на севере страны его включают в середине октября. В Риме батареи обычно работают с начала ноября по середину апреля.

Согласно новым мерам, дата начала отопительного сезона перенесена на восемь дней, а закончится он на семь дней раньше. При этом будет сокращено на час время работы батарей: в столице Италии, например, ранее оно составляло 12 часов — топить начинали с 10 утра.

В документе с мерами экономии говорится о сокращении общенационального потребления газа на 5,3 миллиарда кубометров. Регламент предписывает снизить температуру на 1 градус при отоплении зданий: новый порог установлен в +17 с люфтом в два градуса для промышленных и производственных помещений, и +19 с тем же лагом в два градуса для всех остальных зданий.

Объем потребления общенационального газа в Италии за 2021 год составил 76 миллиардов кубометров. После начала российской спецоперации на Украине правительство Италии поставило задачу в предельно сжатые сроки освободиться от зависимости от природного газа, импортируемого из РФ. Его поставки достигали 29 миллиардов кубометров в год. С учетом экономии потребления и получения новых энергоресурсов Италия рассчитывает стать полностью независимой от поставок газа из РФ во втором полугодии 2024 года.