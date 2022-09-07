ООН, 7 сен — ПРАЙМ. Постпред РФ при ООН Василий Небензя не исключил прекращения действия "продуктовой сделки", учитывая, что часть договоренностей по обеспечению экспорта из России не выполняется. Небензя: часть зерновой сделки, касающаяся экспорта из России, не работает

Отвечая на вопрос журналиста, есть ли угроза всей сделке, учитывая, что Россия до сих пор не смогла вывезти ни одного судна, Небензя сказал: "Я не знаю, сделка была заключена на 4 месяца. Это означает, что она истекает в ноябре".

"И сделка, как правило, должна продлеваться. Я не участвую в переговорах по сделке и ее продлению, но учитывая результаты, точнее, отсутствие результатов, я бы ничего не исключал. Это не мне решать, конечно. Но мы хотим, чтобы российская часть сделки исполнялась", — указал он.

Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле. Как напомнило ведомство, 22 июля в Стамбуле министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. В основе второго документа — предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.