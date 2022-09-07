МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Венгрия попросила ЕС снять санкции с Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова, сообщает издание Politico со ссылкой на дипломатов. СМИ: Нидерланды освободят ряд городов от санкций ЕС против России

"Будапешт попросил убрать из санкционного списка ЕС трех граждан России", — говорится в сообщении издания, которое ссылается на дипломатов и должностных лиц ЕС, пожелавших остаться неизвестными.

Согласно двум дипломатам, речь идет о бизнесменах Алишере Усамнове, Петре Авене и Викторе Рашникове.

Венгрия также попросила ЕС расширить список исключений из санкций для предоставления гумпомощи.

По данным издания, просьба Будапешта "привела в ярость" другие страны ЕС, которым до 15 сентября нужно принять решение о продлении рестрикций в отношении подсанкционных лиц. По словам дипломатов, требования Венгрии обсудят в ходе заседания 7 сентября, посвященного ситуации на Украине.