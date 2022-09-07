МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Россия и Китай работают над инвестиционными проектами на общую сумму порядка 160 миллиардов долларов, заявил в интервью РИА Новости директор Первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев. Эксперт оценил последствия перехода России и Китая на расчеты в нацвалютах

"В портфеле профильной межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству 79 проектов на сумму порядка 160 миллиардов долларов США", — сказал Зиновьев.

"В отличие от США, где вокруг инвестиций из КНР создается атмосфера враждебности и подозрительности, в России приветствуют капиталовложения из Китая и стараются создать для них благоприятный режим. Дружественные политические отношения между нашими странами обеспечивают стабильные условия для продвижения и расширения такой кооперации", — добавил он.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.