МИД: Россия и КНР работают над инвестпроектами на 160 миллиардов долларов
МИД: Россия и КНР работают над инвестпроектами на 160 миллиардов долларов
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МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Россия и Китай работают над инвестиционными проектами на общую сумму порядка 160 миллиардов долларов, заявил в интервью РИА Новости директор Первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев.
"В портфеле профильной межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству 79 проектов на сумму порядка 160 миллиардов долларов США", — сказал Зиновьев.
"В отличие от США, где вокруг инвестиций из КНР создается атмосфера враждебности и подозрительности, в России приветствуют капиталовложения из Китая и стараются создать для них благоприятный режим. Дружественные политические отношения между нашими странами обеспечивают стабильные условия для продвижения и расширения такой кооперации", — добавил он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.