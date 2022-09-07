ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин видит предпосылки для снижения ключевой ставки Банка России до 7,5% в ближайшее время. Костин прогнозирует прибыльность банковского сектора России в 2023 году

"Мы считаем, что есть предпосылки для снижения ключевой ставки, даже в ближайшее время уже до 7,5%, может быть, дальше до 7%, что, конечно, подстимулирует банковское кредитование", — сказал он на сессии "Финансовый сектор России: первые итоги трансформации" в рамках Восточного экономического форума.

ЦБ в конце февраля на фоне антироссийских санкций и возросшей волатильности на финрынке экстренно поднял ставку сразу на 10,5 процентного пункта — до 20% годовых. Однако уже в апреле-мае трижды снизил ее — в совокупности до 11%. В июне на фоне дефляции в стране ЦБ вернул ставку на досанкционный уровень в 9,5%. В конце июля ЦБ РФ неожиданно резко снизил ключевую ставку — сразу на 1,5 процентного пункта, до 8% годовых.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.