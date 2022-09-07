ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — ПРАЙМ. Более 150 соглашений на общую сумму 1 трлн 529,8 млрд рублей подписано на Восточном экономическом форуме-2022, следует из материалов к форуму. В ВЭФ принимают участие гости из 68 стран

"За два дня работы Форума подписан ряд соглашений об инвестиционных вложениях, а также меморандумы и соглашения о намерениях. Подписано 155 соглашений на общую сумму 1 трлн 529,8 млрд рублей (из них 256,7 млрд рублей являются коммерческой тайной)", — говорится в справке.

Деловая программа форума включает два дня. Общее количество сессий – 71, спикеров – более 530.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.