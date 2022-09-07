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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220907/838026948.html
На ВЭФ подписаны соглашения на сумму 1 трлн 529,8 миллиарда рублей
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Более 150 соглашений на общую сумму 1 трлн 529,8 млрд рублей подписано на Восточном экономическом форуме-2022, следует из материалов к форуму. "За два дня работы Форума подписан... ПРАЙМ, 07.09.2022
макроэкономика, экономика, новости, вэф-2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — ПРАЙМ. Более 150 соглашений на общую сумму 1 трлн 529,8 млрд рублей подписано на Восточном экономическом форуме-2022, следует из материалов к форуму.
"За два дня работы Форума подписан ряд соглашений об инвестиционных вложениях, а также меморандумы и соглашения о намерениях. Подписано 155 соглашений на общую сумму 1 трлн 529,8 млрд рублей (из них 256,7 млрд рублей являются коммерческой тайной)", — говорится в справке.
Деловая программа форума включает два дня. Общее количество сессий – 71, спикеров – более 530.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.