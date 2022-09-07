ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — ПРАЙМ. Механизм параллельного импорта в РФ будет продлен на весь 2023 год, возможность продления на 2024 год и последующие года не исключена, заявил журналистам вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров. Белоусов оценил, на сколько снизился импорт в Россию

"Решение такое подготовлено", — сказал он, отвечая на вопрос о продлении параллельного импорта на 2023 год.

Мантуров также уточнил, что механизм продолжит работу в том же формате, что и ранее, то есть список товаров продолжит корректироваться в зависимости от решений компаний о возобновлении или прекращении поставок своей продукции в РФ.

Насколько долго в стране может продолжиться механизм параллельного импорта, вице-премьер — глава Минпромторга РФ не уточнил. "Я бы не строил таких прогнозов. Давайте исходить из того, что речь идет пока о продлении на 2023 год, а там уже как сложится. Но мы заинтересованы в том, чтобы наши предприятия занимали нишу на рынке", — пояснил он, отвечая на вопрос, ждать ли продления на 2024 год и последующие года.