ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — ПРАЙМ. Модернизация верфей в России потребует минимум 400-500 миллиардов рублей, источники привлечения средств прорабатываются, заявил статс-секретарь, замглавы министерства Виктор Евтухов. Минпромторг назвал объем потребностей России в строительстве новых судов

"Модернизация верфей — это необходимое условие для дальнейшего развития, иначе нам будет сложно конкурировать с ближайшими соседями, лидерами по судостроению, Китаем и Кореей. Мы просчитали, что объем необходимых инвестиций и капиталовложений, для того чтобы наши верфи модернизировались и развивались и могли предлагать более современный и крупный комплект судов, — это минимум 400-500 миллиардов рублей", — сказал Евтухов на сессии "Будущее отраслей: что купить, а что произвести? Судостроение" в рамках Восточного экономического форума.

"Что это будут за средства — банковские, частично субсидии, это вопрос, который прорабатывается", — пояснил он, отметив, что решение буде приниматься после того, как все верфи предоставят экономическое обоснование инвестиций для развития мощностей.

ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.