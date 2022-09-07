МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Последние события в мире, связанные с незаконными антироссийскими санкциями, показали правильность курса России и Китая на постепенный переход на расчеты в нацвалютах, их доля в двусторонней торговле продолжает увеличиваться, растет спрос на китайскую валюту и объем сделок с юанем на бирже, заявил в интервью РИА Новости директор первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев. Эксперт оценил последствия перехода России и Китая на расчеты в нацвалютах

"Нам с китайскими партнерами уже давно стало очевидно, что опираться исключительно на доллар США в двусторонней торговле небезопасно, учитывая неприкрытое желание Вашингтона использовать имеющиеся в его распоряжении финансовые рычаги в политических целях. Речи о полном отказе не шло, но курс на диверсификацию структуры расчетов был определен достаточно четко, прежде всего, за счет их постепенного перевода на национальные валюты. В этих целях в последние годы была сформирована необходимая инфраструктура, в том числе заключено двустороннее соглашение о расчетах и платежах, в России действует уполномоченный банк по клирингу китайских юаней, на Московской бирже ведутся активные торги в паре рубль/юань. Последние события показали, что это был правильный выбор", — сказал Зиновьев.

По его словам, сотрудничество России с КНР во всех сферах, в том числе в сфере финансов, не носит конъюнктурного характера и не зависит от текущих отношений Москвы или Пекина с той или иной страной.

Зиновьев напомнил, что в 2021 году "доля национальных валют в российско-китайских платежах составила 25% и сейчас продолжает поступательно увеличиваться".

"В этом году значительно вырос объем сделок с юанем на бирже и повысился спрос на китайскую валюту со стороны российских компаний и граждан. Не сомневаюсь, что с учетом происходящих в мире изменений эти тенденции в ближайшей перспективе сохранятся. Противоправные западные санкции стали мощным дополнительным стимулом для процесса замещения доллара и евро в двусторонней торговле, выстраивания независимой платежной инфраструктуры", — сказал Зиновьев.

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