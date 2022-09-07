ПЕКИН, 7 сен — ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам первых восьми месяцев 2022 года вырос на 31,4% и составил 117,205 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в среду данные главного таможенного управления КНР. Россия и Китай нарастили объемы торговли с начала года

Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на 44,256 миллиарда долларов, рост по сравнению с аналогичным периодом 2021 года — на 8,5%, поставки из РФ в КНР выросли на 50,7%, составив 72,949 миллиарда долларов.

Отдельно в августе уровень товарооборота двух стран составил 19,21 миллиарда долларов, Россия ввезла в Китай товаров на сумму 11,21 миллиарда, Китай в РФ — на 7,99 миллиарда.

По итогам 2021 года товарооборот между РФ и Китаем вырос на 35,8% и составил рекордные 146,887 миллиарда долларов.

Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот между двумя странами, довести его от 100 миллиардов в год до 200 миллиардов к 2024 году. Отметка в 100 миллиардов была достигнута в 2018 году.

После переговоров лидеров двух стран, которые состоялись в Пекине 4 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин обозначил новую цель по наращиванию товарооборота между Россией и Китаем — 250 миллиардов долларов в год.