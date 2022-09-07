ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — ПРАЙМ. Российская экономика по итогам текущего года снизится примерно на 4,5%, поделился ожиданиями глава Сбербанка Герман Греф. Глава ВТБ спрогнозировал, когда ВВП России начнет расти

Ранее в июне он говорил, что Сбербанк ждет существенного спада экономики РФ по итогам текущего года и спада в 2023 году, а в 2024 году — выхода на рост.

"Если говорить о нашем прогнозе по макроэкономике, то на сегодняшний день наш прогноз по ВВП в этом году составляет примерно минус 4,5%. Это значительно более оптимистично, чем те прогнозы, которые складывались в начале кризисной ситуации", — сказал он журналистам в ходе онлайн-пресс-конференции в рамках ВЭФ.

Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. На этом фоне финансовые власти ожидают спада ВВП России по итогам года. Изначально российские финансовые власти ожидали "жесткого" сценария развития кризиса: например, ЦБ в апреле прогнозировал обвал экономики на 8-10%, а Минэкономразвития — на 7,8%.

Однако фактическое снижение экономической активности оказалось ниже изначальных ожиданий чиновников, и власти начали улучшать прогнозы. Так, например, Банк России теперь ждет спад ВВП страны в 2022 году на уровне 4-6%. Глава Минэкономразвития Максим Решетников в начале сентября заявил, что по итогам 2022 года снижение ВВП РФ составит 2,9%.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.