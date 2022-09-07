ПЕКИН, 7 сен — ПРАЙМ. Товарооборот между США и Китаем по итогам первых восьми месяцев 2022 года вырос на 9,5% и составил 514,958 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в среду данные главного таможенного управления КНР. Сбербанк вернулся на докризисный уровень одобрения ипотеки

Согласно данным китайской таможни, экспорт из Китая в США за январь-август вырос в годовом выражении на 12,2% и составил 397,151 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров на 117,807 миллиарда, что на 1,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отдельно в августе товарооборот двух стран составил 62,77 миллиарда долларов, в том числе Китай ввез в США товаров на 49,77 миллиарда, США в КНР — на 13 миллиардов.

По итогам 2021 года товарооборот Китая и США вырос на 28,7% и составил 755,6 миллиарда долларов.