ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — ПРАЙМ. "Росатом" выходит на договоренности с ОАЭ о создании международного транзитного контейнерного маршрута на Северном морском пути, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. В Минвостокразвития рассказали об интересе стран Ближнего Востока к СМП

"Международный транзит (по Севморпути) — интерес есть. Есть интерес у Китая, есть интерес у Индии. Объединенные Арабские Эмираты инвестируют в этот проект. Мы вместе с ними сейчас выходим на договоренности по созданию международного транзитного контейнерного маршрута (на Севморпути)", — сказал Лихачев в эфире телеканала "Россия 24" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.